DETENIDO POR TRATAR DE ROBAR LA PILA DE UN CAMIÓN ESTACIONADO; ASEGURAN LA MOTO EN QUE AL PARECER SE MOVILIZABA
San Francisco de Campeche.- Durante la tarde-noche de ayer martes en la zona de Ah Kim Pech, un varón fue detenido tras ser sorprendido tratando de robar la pila de un camión marca JAC estacionado frente a una agencia de vehículos. Además, fue asegurada la moto en que al parecer se movilizaba.
Trascendió que 2 empleados de la concesionaria detectaron el intento de hurto cuando regresaban a su centro de trabajo y alertaron a los guardias de seguridad, quienes marcaron al número de emergencias.
Policías estatales llegaron al lugar e impidieron que el presunto responsable escapara. Lo aseguraron y pusieron a disposición del Ministerio Público.
La zona permaneció acordonada mientras se