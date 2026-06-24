miércoles, junio 24, 2026
Lo último:
LocalesNacionalesYucatán

NUEVA ONDA TROPICAL TRAERÁ LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS, PERO LAS ALTAS TEMPERATURAS CONTINUARÁN

Campeche.- La llegada de una nueva onda tropical a la Península de Yucatán provocará un incremento en el potencial de lluvias y tormentas eléctricas en Campeche, aunque las altas temperaturas continuarán afectando a la población con registros de hasta 38 grados centígrados.

Además, la presencia de un vórtice en niveles altos de la atmósfera sobre el Golfo de México y el arribo de otra onda tropical en los próximos días favorecerán la continuidad de lluvias y tormentas de manera intermitente en la entidad.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan lluvias moderadas dispersas de entre 5 y 25 milímetros en la mayor parte del territorio estatal. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes asociadas a posibles turbonadas.

A pesar de las lluvias previstas, el ambiente continuará siendo muy caluroso. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 38 grados centígrados, mientras que las mínimas para la madrugada del jueves se ubicarán entre los 22 y 27 grados. Los vientos predominantes serán del este-noreste con velocidades de entre 10 y 40 kilómetros por hora.

También te puede gustar

Se deslinda SUPAUAC de marcha estudiantil

Roban auto en Barrio de Guadalupe durante la madrugada

El 15 de mayo será el pico máximo por covid-19 en Campeche, prevén especialistas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *