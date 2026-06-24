NUEVA ONDA TROPICAL TRAERÁ LLUVIAS Y TORMENTAS ELÉCTRICAS, PERO LAS ALTAS TEMPERATURAS CONTINUARÁN

Campeche.- La llegada de una nueva onda tropical a la Península de Yucatán provocará un incremento en el potencial de lluvias y tormentas eléctricas en Campeche, aunque las altas temperaturas continuarán afectando a la población con registros de hasta 38 grados centígrados.

Además, la presencia de un vórtice en niveles altos de la atmósfera sobre el Golfo de México y el arribo de otra onda tropical en los próximos días favorecerán la continuidad de lluvias y tormentas de manera intermitente en la entidad.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan lluvias moderadas dispersas de entre 5 y 25 milímetros en la mayor parte del territorio estatal. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes asociadas a posibles turbonadas.

A pesar de las lluvias previstas, el ambiente continuará siendo muy caluroso. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 31 y 38 grados centígrados, mientras que las mínimas para la madrugada del jueves se ubicarán entre los 22 y 27 grados. Los vientos predominantes serán del este-noreste con velocidades de entre 10 y 40 kilómetros por hora.