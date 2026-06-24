miércoles, junio 24, 2026
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“NO HAY APAGONES, SINO INTERRUPCIONES DE ENERGÍA POR INSUFICIENCIA DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN”: SHEINBAUM

Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no hay apagones, sino “interrupciones de energía”, ya que, explicó, el apagón tarda mucho tiempo e implicaría falta de capacidad de generación eléctrica y eso no existe.

Y añadió: “Lo que ocurre son interrupciones en el servicio por fallas en la distribución en distintas zonas del país, producto de que no son suficientes las líneas para distribuir la energía, y por eso trabajamos muy fuerte, particularmente con la CFE, para fortalecer estas líneas de distribución”.

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