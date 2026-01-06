¡NO ES PERCEPCIÓN!… CIERRAN LOS NEGOCIOS: AQUÍ APESTA; “DISCURSO OFICIAL CELEBRA ‘RÉCORDS HISTÓRICOS’ Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO SE DESMORONA”

Al recalcar que no se trata de bots, ni fifís, ni “inventos de la derecha”, sino de emprendedores, Pymes y pequeños negocios que dejaron de existir en la economía formal, la página Aquí Apesta publicó que en menos de 2 años, México perdió más de 41 mil patrones registrados ante el IMSS, según dato duro de la propia institución.

Hoy, añadió, hay menos patrones que hace dos años, algo que no pasó ni en la pandemia. Y aquí viene lo incómodo:

Menos patrones es igual a menos empresas formales, menos empresas es igual a menos empleo sostenible, y menos empleo es igual a más informalidad y precariedad, pero el infame discurso oficial sigue celebrando “récords históricos” mientras la base que genera trabajo se está desmoronando.

Aquí Apesta sentencia que “no se puede hablar de éxito económico cuando ∆hog∆s al que emprende, castigas al que formaliza e ignoras al que genera empleo. Esto no es austeridad, es asfixia; no es transformación, es abandono. Cuando el Estado presume empleo pero desaparecen los patrones, no hay milagro, alguien está maquillando los números. Y alguien más está pagando el costo”.

Por último recalca: “Fracasar en impulsar a las Pymes es fracasar en crear empleo. Y eso, aunque incomode, ya está en los datos del IMSS.

Me gustaría decir que la fuente es: Arial 2. Para halagarle la mediocridad a las mascotas. Pero la fuente es el IMSS mismo”.