OTRO PRESIDENTE MUNICIPAL RUEGA AYUDA FEDERAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO: FUERZA INFORMATIVA AZTECA; “¿A ÉL SÍ LO VAN A ESCUCHAR?”

En una cápsula informativa en sus redes sociales, Fuerza Informativa Azteca (FIA) advierte que tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, surge otra súplica de ayuda al Gobierno Federal por parte de otra autoridad municipal: Gustavo Alarcón, de Chilpancingo, luego de que el crimen organizado amenazó con actos violentos durante las fiestas decembrinas.



A través de sus redes sociales, el edil advirtió que la ciudad necesita una respuesta inmediata, y pidió 3 cosas: más elementos federales, operativos y actividades de prevención, precisó FIA, y preguntó: “A él sí lo van a escuchar?”.



Fuerza Informativa Azteca recordó que otro alcalde en Chilpancingo fue asesinado, ante lo cual el llamado de Gustavo Alarcón no debe quedar en eso, pues también está el reciente caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



A la publicación, agregó el siguiente texto: “El alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, pidió al Gobierno Federal mayor seguridad ante la escalada de violencia que enfrenta el Municipio, donde recientemente aparecieron unas mantas donde el crimen organizado amenaza con actos violentos durante las fiestas decembrinas, una de las más importantes del Estado”.