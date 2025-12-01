BOQUETE A LA 4T

“Es asombroso constatar una vez más, que no haya nadie en el equipo de Gobierno de la Tía, con una mínima capacidad para el manejo de crisis. En lugar de reparar el daño, lo empeoran…”

-“Si algo ha perdido el movimiento cuatrotero en estas tierras del pan de cazón y del pámpano en escabeche, además de la credibilidad, del respeto y la simpatía popular, es la unidad. Hagan lo que hagan y digan lo que digan en los próximos días, semanas y meses, ya nada podrá reparar ese tremendo boquete que le hicieron a la 4T los diputados rebeldes, y los golpeadores del Gobierno que agrandaron más el hoyanco” filosofaba con sus amigos el poeta Casimiro.

–¿Boquete?, preguntó el bolero don Memín. Yo diría que es un tremendo socavón y hasta un cráter de las dimensiones de Chicxulub si me permiten expresarlo en esos términos. Y como todo fenómeno político de esa envergadura, va tener sus consecuencias, ninguna de las cuales se pronostica que sea bueno para los líderes de ese movimiento y para la propia mandataria” vaticinó.

–“Es asombroso constatar una vez más, intervino don Julián, que no haya nadie en el equipo de Gobierno de la Tía, con una mínima capacidad para el manejo de crisis. En lugar de reparar el daño, lo empeoran, y si nos atenemos a los términos que ustedes manejan, puedo decirles que en vez de tapar el hueco, le escarban para que sea cada vez más profundo. No hay comunicación, no hay inteligencia estratégica, no hay capacidad de diálogo, todo lo quieren resolver a punta de trancazos” observó.

–“En la mitología griega, ilustró el poeta Casimiro, hay un animal, serpiente o dragón, que se devora a sí mismo. Es el uróboros, que, si bien para ellos representaba el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento, en su expresión morenista es una especie de suicidio político, porque si sus estrategas en lugar de resolver los problemas, los complican más, lo que van a lograr es su extinción inevitable, lo cual no es para nada lamentable, pues es lo que quiere gran parte de la población”.

–“Ahora resulta, apuntó doña Chela, que todos esos diputados rebeldes, encabezados por su líder Toñito, ya son naranjas, o sea, al darle la espalda a los caprichos de la Tía, automáticamente se convierten en opositores y en enemigos del régimen. De lo que no se dan cuenta es que ellos mismos, los guindas, están alimentando al monstruo que un día los va devorar”.

–“Le diste al clavo, exclamó su compadre don Memín. Si los asesores de la gobernanta creen que difamando a los diputados rebeldes, o expulsándolos del partido guinda, van a acabar con ellos, se equivocan rotundamente, pues esos mismos diputados bien pudieran afiliarse al partido naranja o a los tricolores, para integrarse a la oposición, y después ser postulados a las alcaldías o a otros cargos de elección popular, con amplias posibilidades de triunfar. Por eso coincido en que el golpe a la unidad de la 4T ha sido contundente y demoledor, y hagan lo que hagan, ya nada va remediar las cosas. Poco vivirá quien no vea el desenlace de esta historia” concluyó el rechoncho aseador de calzados, parodiando a un veterano columnista ya fallecido.