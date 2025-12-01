PETROLEROS DE LA UNTYPP PROTESTARÁN 3 DÍAS DE DICIEMBRE PARA EXIGIR ALZA SALARIAL, JUBILACIÓN DIGNA Y BASIFICACIÓN

Bajo la consigna de pelear por sus derechos ante lo que consideran irregularidades y abusos laborales por parte del Gobierno Federal, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp), Sección 6 de Carmen convocó a sus agremiados a manifestarse los días 3, 10 y 17 de este mes de diciembre, frente al Edificio Administrativo I de Petróleos Mexicanos, ubicado en la calle 33, para exigir aumento salarial, jubilación digna y basificación para los compañeros transitorios.

Expusieron que la Dirección de Administración y Servicios de Pemex ha implementado una brutal discriminación al dejarlos fuera del aumento salarial que, por años, ha sido un derecho.

La protesta se hará en conjunto con la otra sección en la Isla.