ADEMÁS DEL DESPOJO DE UNA PROPIEDAD A SU TÍA, LIGIA RODRÍGUEZ AÚN NO DA RESOLUTIVO SOBRE MUJERES POLICÍAS Y MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA EN DIF

En una publicación difundida en sus redes sociales, la página Ojo Público consideró indignante el actuar de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía, quien además de haber sido exhibida por despojar a una tía, de la tercera edad, de su única propiedad, de lo cual no hay información disponible sobre cómo va el caso, hasta el momento no emite resolutivo por los casos de la víctima de discriminación y violencia institucional en el DIF Estatal, donde, expone, Mario Pavón Carrasco es protegido por órdenes de su cuñado Gerardo “Seso Loco” Sánchez, y tampoco por el de las mujeres policiacas que participaron en el operativo fallido en el penal de Kobén. También recrimina que la Fiscalía estatal sea utilizada como instrumento de venganza y que el asesino de la López Portillo no hay sido investigado por el Ministerio Público.



El texto señala: “Por una investigación periodística donde se desenmascara la corrupción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), donde la titular ligia Rodriguez Mejía despoja a su pobre tía y exhibirla ser una mujer sin escrúpulos por despojar a su tía, mujer de la tercera edad de su única propiedad, como mecanismo de venganza le niega el servicio a víctima de discriminación y violencia institucional por órdenes de Gerardo Sánchez para proteger a su cuñado Mario Pavón Carrasco, misógino y violentador de mujeres, en una institución que debe ser de puertas abiertas”.



Una empleada del filtro, continúa Ojo Público, golpea a mujer con discapacidad que iba por respuesta de su queja de discriminación contra el DIF Estatal, Mario Pavón Carrasco, y hoy acusan al acompañante que la defendió de la agresión de la empleada del filtro, pues hartos del tortuguismo de Codhecam entran y la empleada del filtro la empuja de manera violenta a la pobre mujer con discapacidad, lo cual se ve en el video que la Derechos Humanos proporcionó. Sse ve cómo agreden a la usuaria con discapacidad y hoy dicen que la víctima son ellos, y encima que no dan la atención con calidad y calidez, te demandan en contubernio con autoridades coludidas para callarte como medio de comunicación.



Y por último señala: “Es indignante el actuar de la Codhecam, pues hasta hoy no hay resolutivo del caso de discriminación del DIF Estatal, contra Mario Pavón Carrasco, misógino y violentador de mujeres y cuñado de Seso Loco, ni de las mujeres policías, y se molesta cuando van preguntar. Ni al asesino de la López portillo se le investigó por el Ministerio Público, y es indignante cómo Fiscalía se toma como instrumento de venganza”.