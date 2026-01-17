EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 17 DE ENERO DE 2026

SANSORES ORQUESTÓ DETENCIÓN.

La abusiva y arbitraria detención y defenestración del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores ha sido tema de comentario nacional, por lo evidente que se ve la mano de la gobernadora detrás del caso.. Los Rozones, de La Razón de México, han dado puntual seguimiento a su caso. Sintetizamos las columnas del miércoles y jueves.

“Se destrampa el jaguar. Layda Sansores está de nuevo en el centro de las controversias al quedar como la mala tras la detención del rector de la UAC, José Alberto Abud, por presunta posesión simple de drogas. Hay demasiada coincidencia entre este arresto y el diferendo entre la gobernadora y el rector, a quien la morenista llamó ‘traidor’ por negar que simpatizantes del partido guinda realizaran actos de proselitismo dentro de la universidad. Abud paga la factura de exigirle a Layda respeto por la autonomía de la institución.”

“El rector de la UAC enfrentará su proceso en libertad. Su abogado ha señalado inconsistencias que ponen en duda la versión… Muchos empiezan a dar crédito a la versión de que el gobierno de Layda Sansores estaría detrás del hecho porque se aprovechó su ausencia para relevarlo del cargo y poner a una persona afín a la mandataria estatal. La Presidenta Sheinbaum ayer se refirió al caso al rechazar que se use la justicia para temas políticos.”

DENUNCIAN REPRESIÓN EN CASO ABUD.

Ayer los Rozones, de La Razón de México, dieron voz a casi un centenar de académicos del país que denunciaron que en Campeche la gobernadora Layda Sansores reprime a sus críticos y exigieron respeto a la autonomía universitaria. Resumimos.

“La cuestionada detención y posterior destitución de José Alberto Abud, rector de la UAC, ha provocado preocupación e indignación. La persecución que alcanzó a periodistas en esa entidad ahora se ha extendido a los académicos. Así lo denunciaron más de 80 profesores e investigadores de diversas instituciones de educación superior del país, quienes aseguraron que se reprime a quienes mantienen una actitud crítica ante la intención de gobiernos de ejercer un control absoluto del poder. Además, pidieron que el juicio a Abud sea justo y que se respete la autonomía de la casa de estudios. Los investigadores encienden las alertas para que este tipo de acciones, de las que en este caso se señala al gobierno de la morenista Layda Sansores, no se repliquen en otros lados. Sería muy grave.”

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “no se puede usar la justicia como una vendetta política, eso no puede existir”. Suena chingón, pero su discurso no pasa a los hechos. Ella ha sido la principal alcahueta de Layda Sansores, le ha solapado todos sus abusos, y por eso ha perdido muchísima credibilidad.