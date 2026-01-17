CASO ABUD ES GRAVE PRECEDENTE DE ABUSO DE PODER Y VIOLA AUTONOMÍA DE LA UAC: FURIAS DEL GOLFO

Al recalcar que la detención del exrector José Abud no debe analizarse como un hecho aislado, sino como una práctica estructural que afecta derechos humanos y debilita el Estado de Derecho, el colectivo Furias del Golfo Anarco Fem denunció presuntas irregularidades legales y un abuso de poder en este caso, lo que violenta a autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) y representan un grave precedente de injerencia del poder político en la vida institucional.



A través de un pronunciamiento público, el colectivo subrayó que su postura no busca defender personas ni cargos específicos, sino señalar violaciones a procesos legales que, de normalizarse, abren la puerta a prácticas autoritarias.

“No es la primera vez que pasa”, señaló, y advirtió que el abuso de poder no distingue jerarquías y puede ejercerse “de arriba hacia abajo” o “entre iguales”.



Entre las principales irregularidades denunciadas están la detención sin orden judicial ni flagrancia, realizada bajo el argumento inicial de presunta portación de armas, versión que luego fue modificada, y que la cantidad asegurada no superaba el límite permitido para consumo personal, conforme a la Ley General de Salud y al artículo 479 del Código Penal Federal.



Además, no se realizó cateo, inspección legal ni revisión del vehículo conforme a derecho, por lo cual fue una detención arbitraria y una violación directa al artículo 16 constitucional.



Otro punto, resalta, es la retención en prisión preventiva sin permitir el proceso en libertad, lo que vulnera el principio de presunción de inocencia y el derecho a medidas cautelares proporcionales, establecidos en los artículos 19 y 20 de la Constitución.



Y también, mientras la persona permanecía privada de su libertad, se realizaron cambios administrativos en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), institución que goza de autonomía constitucional.