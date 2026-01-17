sábado, enero 17, 2026
Lo último:
Locales

PESE A REPORTES Y VERIFICACIÓN, LA CFE DEJA QUE CABLES SE PEGUEN Y ECHEN CHISPAS EN LA CALLE 24 DE LA EMINENCIA, DENUNCIAN

Doña Mary, vecina de la calle 24 del Cerro de la Eminencia, denunció que desde hace más de 15 días los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se pegan y echan chispas, lo que representa un riesgo para quienes por ahí transitan, especialmente niños que van a la primaria.

Se quejó de que su llamado de auxilio a la autodenominada empresa de clase mundial no ha tenido la respuesta debida, pues la brigada que envió sólo observó el “chispeo” y se retiró sin solucionar el problema.

Doña Mary pidió ayuda a la empresa, pues con los vientos de los últimos puede ocurrir un accidente, que alguien quede “chicharroneado”, o que haya un apagón.

También te puede gustar

¡MÁS QUEJAS! POR EL KO’OX HAY RUTAS EN LAS CUALES SE DEBEN ABORDAR HASTA 4 UNIDADES CUANDO ANTES 1 ERA SUFICIENTE: QUERUBÍN

SE REÚNE ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR CON DIPUTADOS, ALCALDES Y MILITANTES DE MC

CON CINISMO Y DESCARO, VOCERO DE LAYDA POLITIZA EL CARNAVAL UNIVERSITARIO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *