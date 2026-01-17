PESE A REPORTES Y VERIFICACIÓN, LA CFE DEJA QUE CABLES SE PEGUEN Y ECHEN CHISPAS EN LA CALLE 24 DE LA EMINENCIA, DENUNCIAN

Doña Mary, vecina de la calle 24 del Cerro de la Eminencia, denunció que desde hace más de 15 días los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se pegan y echan chispas, lo que representa un riesgo para quienes por ahí transitan, especialmente niños que van a la primaria.

Se quejó de que su llamado de auxilio a la autodenominada empresa de clase mundial no ha tenido la respuesta debida, pues la brigada que envió sólo observó el “chispeo” y se retiró sin solucionar el problema.

Doña Mary pidió ayuda a la empresa, pues con los vientos de los últimos puede ocurrir un accidente, que alguien quede “chicharroneado”, o que haya un apagón.