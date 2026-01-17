SOMOS LA RESISTENCIA # 5 | CAMPECHE: ENTRE LA DESMEMORIA Y LA AMENAZA | Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Judas y Magdalenas. Tomo dos.

Explicaba yo en una publicación previa, la polarización actúal en México y en Campeche.

Mencionaba también, los riesgos y los límites de este antagonismo de dos, donde por momentos pareciera que es una misma cabeza bicéfala que se pelea el poder público en nuestro país.

Vayamos de inmediato a lo local; y tratemos fe analizar el “surgimiento” de personajes que ahora se autodenominan “independientes”.

Pero veamos primero el papel de Acción Nacional, que antes se asimilaba como partido de “derecha” y también de “oposición”.

Hoy son una triste rémora de Morena.

Carecen de identidad, de protagonismo propio y de un posicionamiento claro en los equilibrios del poder.

Se han prestado a ser la servidumbre del gobierno estatal. Y perdón por el adjetivo, pero es lo que mejor los describe.

Ya desempolvaron a Jorge Chanona, pareciera que ya olvidó que sólo fue usado para bajarle votos al PRI y al segmento opositor que confronta al Sansorismo depredador, ese gobierno tan lleno de depravados y que ha degradado al más bajo nivel la política estatal.

Veamos nombre por nombre o personaje por personaje.

Y no, no se trata de un asunto teledirigido de forma predispuesta.

Como en la película de Al Pacino, “Carlitos’s Way”: nada es personal.

Solo en un gobierno depredador se puede tener a servidores públicos que fueron grabados y evidenciados con fajos de dinero con recurso de procedencia probablemente ilícita.

Pozos, Armando Toledo, Rocío Abreu y Lavalle Maury con sus flamantes camisas de manga larga para ocultar el geolocalizador de la Fiscalía Federal.

El cinismo llegó a niveles jamás antes visto.

Solo en un gobierno de depravados se puede tener a un artista de cine XXX como Secretario de Desarrollo Social, bueno, del “Bienestar” aguantándose las ganas de reir ante todo eufemismo. O al de Egresos, una gárgola venida del espacio sideral, de cuyas historias uno se espanta.

Y es que la solo imagen pública de Luis Ángel Hernández García produce entre náuseas y pesadillas. Y pues ya para concuir, las historias de H. P. Lovecraft son un juego de niños comparados a Juanito Juanita Juanite.

¿¿En qué momento Campeche permitió tal colección de muñecos tipo Gabinete del Dr. Caligari??

De los “independientes”.

Conozco Michoacán.

Fui cercano al ex gobernador Silvano Aureoles sobre el que pesa una brutal persecución política. Me une una gran amistad con él y a sus hermanos. En mis varias visitas, el trato que recibí siempre fue de aprecio y afecto.

Asistí en varias ocasiones a la Casa de Gobierno.

Conozco ese estado, por la simple y sencilla razón de que el PRD tuvo su génesis en la tierra de Lázaro Cárdenas y del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, fundador de ese movimiento.

Amigos tengo ahí, y muchos.

Lo de Carlos Manzo, su asesinato y los ataques politicos a su viuda son de lo más deleznable.

Y que alguien aquí venga a colgarse de esa circunstancia, me parece un acto profundamente miserable.

El “Movimiento del Sombrero” era una iniciativa política totalmente contraria al oficialismo y a Morena. Luchaban contra el narcotráfico y la corrupción galopante en ese estado… encarnado por los Guindas.

Lo que presentó aquí Gerardo Sánchez Sansores con interpósitas personas, es bajo, es ruin, es miserable.

“La Sombreriza” en Campeche tiene exactamente los mismos adjetivos… con uno adicional: lacayos de Morena.

Judas Iscariote es el icono máximo de la traición…

María Magdalena, símbolo de las prostitutas…

Aquí en Campeche ya sabemos quiénes siguen ese ejemplo.

V. Améndola

Rōnin