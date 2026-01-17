USUARIOS DEL KO’OX DEBERÁN PAGAR DE NUEVO SI EXCEDEN EL TIEMPO ENTRE TRANSBORDOS

El sistema de transporte Ko’ox en Campeche opera con un esquema de cobro condicionado a un límite de tiempo para realizar transbordos. El primer viaje se cobra al 100 por ciento, lo que representa 12 pesos en la tarifa general y 6 pesos en la tarifa preferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Este esquema solo es válido dentro de un periodo máximo de una hora con 30 minutos, ya que al rebasarlo el sistema obliga a pagar nuevamente el pasaje completo.

Dentro de ese lapso, el segundo viaje se cobra al 50 por ciento, equivalente a 6 pesos en tarifa general y 3 pesos en preferencial, mientras que el tercer y cuarto viaje no generan costo. No obstante, estos beneficios se pierden automáticamente si el tiempo entre traslados supera el límite establecido, sin importar el número de transbordos realizados previamente.

La medida impacta a usuarios que requieren varios cambios de unidad para llegar a su destino, como quienes se trasladan de Siglo XXI a Lerma, trayectos que por distancia, tráfico o tiempos de espera pueden extenderse más allá de la hora y media permitida. En estos casos, aunque el pasajero ya haya cubierto uno o más viajes, al exceder el tiempo debe volver a pagar 12 o 6 pesos, según la tarifa aplicable.