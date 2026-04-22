Si a alguien hay que reclamarle por el retraso en la terminación del hospital es al Peje, que en todos lados veía corrupción y por eso canceló las aportaciones presupuestales…

–“Para no variar, la Tía Gobernanta cacaraqueó como si fuera una obra de su Gobierno la construcción del nuevo hospital del niño y la mujer de la Isla de Tris, el cual inició hace varios años, pero que por diversas causas políticas su terminación se fue postergando hasta hoy. Obra construida totalmente con recursos federales, pero una vez más, la señora rauda y veloz se fue a colocar para la foto y a saludar con cachucha ajena” relató doña Chela a sus amigos de tertulia.

–“Novedad no es que la mandataria salude con sombrero ajeno, sino que una vez más nos confirme que lo suyo es el show, el espectáculo y la parodia, porque chistosita como es, junto con el hospital, también inauguró un nuevo video cómico musical intitulado “El corrido del elefante blanco” para pavonearse de que al fin se terminó la obra y mofarse de sus antecesores” añadió el bolero don Memín.

–“Pues le faltó poner en su corrido la “gran aportación” del expresidente Cabecita de Algodón, ya que durante su sexenio se negó a dar continuidad y recursos para terminar ese importante hospital. Así que si a alguien hay que reclamarle por ese retraso es al Peje que en todos lados veía corrupción y por eso canceló las aportaciones presupuestales. Siendo esa una obra federal, ¿por qué culpar a los exgobernadores de su atraso y porqué ella sale a presumirlo” cuestionó de manera contundente el poeta Casimiro.

–“Tienen todos ustedes la razón absoluta en este tema, coincidió el viejo Julián. Y qué pena que en un evento tan serio, doña Jaguara nos salga con un videíto producido seguramente por algunos de sus sobrinos para politizar una obra que se construyó con las aportaciones de los mexicanos. A nadie hay que agradecerle esa obra más que al pueblo que, con el pago de sus impuestos, sigue colaborando para la construcción de nuestro gran país. Qué lástima que los guindas todo quieran capitalizar a su favor, y le resten méritos a los verdaderos constructores de esa obra”.

–“Ojalá que no se trate solo del cascarón como nos tiene acostumbrado este Gobierno cuatrotero, reclamó doña Chela. Porque ahorita sí todo es fiesta y alegría, pero a ver si dentro de un mes hay medicinas y médicos para atender a los niños y a las mujeres que acudan ahí a consultar. No se olviden del reclamo de la gestoría social del Camino Real, doña Manuelita de que no hay ni medicinas ni implementos básicos ni médicos en los hospitales públicos. Yo como dice el refrán popular “no me gustan los inicios, si no los buenos finales” remató.

–“Yo solo deseo, concluyó don Memín, que ese nuevo hospital no se convierta en un futuro en ese corrido “Del elefante blanco” porque en las clínicas y hospitales del Seguro Social abundan más las quejas por el pésimo servicio, que los reconocimientos porque cumplen con su deber y eso es lamentable porque nos afecta a todos” subrayó.