LAYDA NOMBRA A PABLO GUTIÉRREZ COMO COORDINADOR ESTATAL PARA LA DEFENSA DE LA TRANSFORMACIÓN EN CAMPECHE

-NO HAY FECHA PARA LA RENUNCIA DE FUNCIONARIOS QUE VAN A CONTENDER RUMBO A LAS ELECCIONES DE 2027.

Tras 50 minutos de reunión privada en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche Siglo XXI, se abrió el telón político. Pablo Gutiérrez Lazarus y Liz Hernández salieron ante medios en una rueda de prensa encabezada por la gobernadora Layda Sansores San Román.

Durante el mensaje, Sansores San Román confirmó el nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazarus como Coordinador Estatal para la Defensa de la Transformación en Campeche, una posición que, en los hechos, lo coloca como la principal carta de Morena rumbo a la gubernatura.

El anuncio se da en un contexto de tensiones internas dentro del partido, donde ya se perfilan pugnas por la definición de candidaturas. Con este movimiento, la dirigencia estatal busca marcar ruta y acelerar la consolidación de su proyecto político de cara al proceso electoral.

La mandataria calificó el momento como “histórico” y lanzó un llamado directo a la unidad, al pedir respaldo para Gutiérrez Lazarus en una etapa en la que el partido intenta evitar divisiones que debiliten su estructura.

El mensaje también ocurre en medio de un escenario adverso para Liz Hernández, quien no ha logrado repuntar en mediciones y ha sido señalada como la opción cercana al poder estatal, un factor que ha pesado en su posicionamiento político.

A dos meses de que inicien formalmente los movimientos, Sansores San Román dijo que no hay fecha para la renuncia de funcionarios que van a contender rumbo a las elecciones de 2027.