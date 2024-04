Por orden de Seso loco, su socio y operador Walther Patrón revienta comparecencia de policía en manifestación pacífica

Ejerciendo funciones de jefe policiaco por instrucciones de Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, Walther Patrón Bacab, vocero de Layda Sansores, negó la entrada al diputado federal José Luis Flores a la Academia de Policía y generó confrontación al gritar que era enviado de Alito.



Eres representante de Alito, no ciudadano, insistió una y otra vez Walther Patrón Bacab, al diputado federal, a quien con risa forzada llamó varias veces traidor, y ordenó que no lo dejaran pasar, lo que generó empujones.

Vamos a cuidar a los policías, porque la gobernadora sólo está atacando, y soy de Morena, expresó Flores Pacheco.

Con las manos metidas en las bolsas delanteras del pantalón y detrás del brazo derecho de Contreras Ramírez, Patrón Bacab soltó: “Pronto, estoy seguro, te van a sacar de Morena. Me encan