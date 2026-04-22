“LA PRESIDENTA NO TOMA DECISIONES EN MORENA”, RESPONDE SHEINBAUM AL PREGUNTARLE SOBRE PROALE SALIDA DE ANDY DEL CEN

Tras asegurar que no tiene conocimiento hasta ahora sobre el tema, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “las decisiones de Morena no las toma la Presidenta”, respecto a la probable salida del hijo de AMLO, Andy López Beltrán, del CEN del partido guinda.

Al preguntarle sobre la posible salida de Andy como secretario de Organización de Morena, Sheinbaum Pardo respondió que a ella sólo le corresponde el Gobierno Federal, por lo cual no tiene decisión en el partido.

La mandataria federal agregó que el Comité Ejecutivo guinda “ha desempeñado un papel muy bueno”, y para eludir directamente lo relativo a Andy, señaló que la derecha la acusa de autoritaria, “pero cuando se dice que las decisiones sobre Morena no las toma la Presidenta, dice ahhh, debería de tomarlas…, pero somos un Gobierno distinto a los del PRI tiempos donde decidía todo”.