miércoles, abril 22, 2026
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LIZ HERNÁNDEZ PUEDE RENUNCIAR CUANDO QUIERA PARA CAMINAR CON PABLO: LAYDA SANSORES

La gobernadora Layda Sansores San Román no descartó que Liz Hernández pueda ser candidata a diputada federal por el Distrito I, al tiempo que sostuvo que la secretaria de Gobierno puede renunciar cuando quiera para caminar con Pablo Gutiérrez Lazarus, nombrado Coordinador Estatal para la Defensa de la Transformación en Campeche

Sansores San Román señaló que Hernández está dispuesta a dejar el cargo para respaldar el proyecto político y dejó abierta la posibilidad de que sea considerada como candidata a diputada federal por el primer distrito, aunque aclaró que esa definición aún no está tomada. La declaración plantea una eventual salida de Liz Hernández del gabinete en medio del reacomodo interno rumbo al proceso electoral de 2027.

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