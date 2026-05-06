BLINDAN ZONA ARQUEOLÓGICA DE EDZNÁ CONTRA INCENDIOS, EN ESPECIAL LOS AGRÍCOLAS

La titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Adriana Velázquez Morlet, informó de la intensificación de acciones preventivas en la zona arqueológica de Edzná ante el riesgo de incendios, principalmente derivados de la actividad agrícola en los alrededores. Reveló que han sido implementadas guardarrayas y trabajos de limpieza en puntos estratégicos, y exhortó a continuar con prácticas responsables para proteger el patrimonio arqueológico.