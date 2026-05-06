RIESGOS EN COMPRA, VENTA Y RENTA DE INMUEBLES, ALERTA LA AMPI

Claudia Reyes Aldama, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Campeche (AMPI), aconsejó a los ciudadanos tomar precauciones antes de realizar cualquier transacción para comprar una vivienda, pues se han detectado riesgos en operaciones de compra, venta y renta de inmuebles.

Hay que verificar la legalidad y experiencia de quienes ofrecen estos servicios (agentes), que los contratos sean claros y respalden cada operación para tener un sector inmobiliario confiable, explicó, y ofreció capacitación mensual.