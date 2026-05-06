PARTIR DE CERO

El mensaje del domingo pasado es muy duro para las aspiraciones del que prefiere ser perro que campechano, pero más contundente aún es contra el madruguete de la Tía…

–“¡Vaya dilema que planteó la nueva lideresa nacional del Partido Guinda! al exigir como requisito indispensable para ser candidato la pureza inmaculada de no tener carpetas de investigación por casos de corrupción, y de ser una persona ‘impecable’, o sea, casi casi un santo” reflexionó ante sus amigos de tertulia el bolero don Memín.

–“Es correcto, le contestó de inmediato doña Chela. Esa nueva lideresa guinda, creo que se apellida Monjiel, hasta parece que estudió en algún convento religioso, ya que pretende postular a pura gente virtuosa sin alguna mancha en su currículum, y con todo respeto de esos ya no existen ni en el blanquiazul, que fue durante un tiempo el refugio de los mochos”.

–“Voy a leerles un párrafo del discurso que pronunció la señorita Monjiel, les dijo el poeta Casimiro: “En Morena los corruptos no tienen cabida y desde ahora un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027 debe tener una trayectoria impecable. Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos… La honestidad es un mandato ético que no admite excepciones”.

–¡Jesús bendito! Exclamó doña Chela mientras invocaba a todo su listado de santos y santas. ¿Qué va pasar entonces con Pablito? ¿Nada más lo engatusaron para distraer a los adversarios? Porque no solamente carece de la virtud de ser “impecable” sino que además, tiene antecedente de corrupto, de pillo, de prepotente y de arbitrario, o sea, la antítesis de lo que exige la señorita Monjiel” explicó.

–“Creo que no podemos tomar un discurso político de manera literal, aconsejó el viejo Julián. Es cierto, el mensaje que pronunció el domingo pasado, sí es muy duro para las aspiraciones del que prefiere ser perro que campechano, pero más contundente aún es contra la Tía, pues le recordaron:

“Hemos definido un método claro y democrático: que sea el pueblo y nadie más quien elija a nuestros coordinadores. Que quede claro también: la definición a través de las encuestas no es la búsqueda de la fama y la popularidad, del poder por el poder, es el reconocimiento del pueblo de que se está junto a él y de que se es honesto”.

–“Hasta parece que el discurso se escribió pensando en el madruguete que ha querido imponer la Tía, y en la personalidad del edil Carmelo, apuntó el poeta Casimiro. Todas las señales apuntan a que habrá marcha atrás en la imposición y que nos podemos llevar una gran sorpresa con la persona que sea designada, pues tampoco la que estaba Lizta reúne los requisitos, además de que lleva el sello personal de la gobernanta, y por tanto va heredar el repudio que actualmente siente el pueblo en contra del Gobierno. Las cosas se han complicado bastante, así que seguramente que todo empezará de cero y que no hay nada definido aún” aseveró.