ES UNA ARBITRARIEDAD, UN ABUSO DE AUTORIDAD LO QUE SE HA COMETIDO CONTRA EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ, AFIRMAN; LAYDA VIOLA LA DIGNIDAD HUMANA

René Narváez Lozada, de Micrófono Abierto y conocido como La voz de México, entrevistó a Jorge Luis González Valdez, a quien reveló que busca contacto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver de qué manera lo protege como periodista, ya que, aseveró, “es una arbitrariedad lo que se ha cometido contra ti”.

Expuso que ha escuchado, analizado todas y muchas de las declaraciones de Layda Sansores, “y la verdad son de menosprecio, de denostar a las personas, y para mí esa es la violación flagrante a la dignidad humana en términos del artículo primero constitucional”.

Narváez Lozada recalcó que la mandataria violenta los derechos humanos, “por eso estoy horrorizado al ver las expresiones de ella, como ‘la libertad de expresión a mí me viene guanga, el que no entiende que se lo lleve la chingada’, o sea, no puedo concebir que un jefe del Ejecutivo con educación se dirija así ante la sociedad o ante cualquier persona eso es no respetar la dignidad humana eso es violar verdad, la constitución política en términos del artículo primero.

La gobernadora no entiende que cualquiera puede hablar por micrófono, pero no cualquiera puede hablar bien… hay quien lo toma y se enferma y empieza a divulgar ideas, opiniones que en realidad solamente son meramente personales y generales, recalcó, y resaltó que el @bu$o de autoridad se sanciona y es punitivo hasta por 7 años de cárcel, y prácticamente eso se está cometiendo en este caso.

Por su parte, González Valdez relató lo que ha vivido, las denuncias por supuesta incitación al odio y la del daño moral de su vocero Walther Patrón Bacab, por la cual presenten quitarle su único patrimonio. “Cada vez son más cercanos los golpes de la gobernadora”, lamentó.

También recordó cuando Layda Sansores hizo alusión a las mamás de los policías que se manifestaron, y subrayó que Layda Sansores es agresiva, vulgar y, que me vuelva a demandar pero son los términos que creo, hay pobreza intelectual y política, amnesia de lo que ha sido su transcurrir, su tránsito por la política.

A pregunta de su compañero entrevistador Rafael Flores Martínez, Narváez Lozada sentenció: “En términos del artículo 5 constitucional, que es el derecho y la libertad al trabajo, nadie te puede impedir que te dediques a algo digno que no dañe las buenas costumbres, que no trastoque los intereses de particulares y del Estado, y que además te permita tu diario opinar…tú tienes la necesidad como derecho social de trabajar para sostener a tu familia, nadie te puede quitar el derecho al trabajo, porque es quitarte a la vida misma, a la dignidad humana, y nadie puede prescindir de tu dignidad humana”.

Consideró que González Valdez y abogados deben recurrir a instancias internacionales de derechos humanos y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Flores Martínez recalcó que los periodistas deben valientes y dignos, porque por la cobardía crece el gandalla.

Se destacó por último que no se trata de pelear contra las autoridades o el Gobierno, sino de pelear contra las malas decisiones hay que combatir las malas decisiones y a los malos funcionarios que toman malas decisiones, y que es fundamental la unidad, aunque esa palabra está vetada precisamente en la cuarta transformación.