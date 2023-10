En extraña circunstancia muere bebé, van 4 casos

Los otros tres incidentes fueron en Valladolid, Hunucmá y Tekax

PETO, Yuc. (El Universal).— Un nuevo caso de bebé que falleció en extraña circunstancia enlutó a una familia en el Municipio de Peto, ubicado al sur del Estado.

Con este lamentable caso ya son cuatro los pequeños que mueren en lapso de un mes.

Los reportes policiacos indican que la madre descubrió que su hijo ya no tenía vida, al parecer debido a complicaciones por bronquitis.

Los hechos ocurrieron en la calle 18 entre 11 y 13 de la colonia San Juan Buenavista, donde T.C.K., de 21 años, le dio pecho a su bebé, lo acostó a dormir y posteriormente se percató de que no estaba respirando.

La mujer trató de reanimarlo, pero al ver que no reaccionaba solicitó ayuda a las autoridades.

Momentos después llegó la policía y una ambulancia al predio, pero lamentablemente el infante ya había fallecido.

En un mes se han registrado los siguientes casos:

-En Valladolid, bebé de dos meses llegó sin signos vitales al centro de atención de la Cruz Roja. El pequeño habría fallecido por dengue hemorrágico, pues estuvo varios días convaleciente en su casa ubicada en la Comisaría de Xocén.

-Otro fue de una bebé de un mes que pereció en predio de la colonia Álvaro Obregón en el Municipio de Hunucmá, al parecer por la llamada “muerte de cuna”.

-El tercero ocurrió en Tekax, donde bebé de 10 días murió en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de este Municipio, ubicada en la colonia San Francisco.