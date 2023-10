Sin espacios para crecer; panteones saturados

DISPONIBLES 1,700 FOSAS EN SIGLO XXI; OPCIÓN: LA CREMACIÓN

Urge destinar en la ciudad de San Francisco de Campeche un nuevo espacio para sepultar a los muertos, porque se agrava la carencia de lugares a consecuencia de que los cuatro cementerios, San Román, Santa Lucía, Samulá y Siglo XXI, están saturados, y sólo uno tiene disponibilidad de prestar o rentar tumbas.

Por muchos años se ha insistido en la necesidad de que las autoridades encuentren un nuevo lugar para disponer de otro camposanto, pero sea por la carencia de espacios, frenos burocráticos o disposiciones de ley, no se ha podido concretar, lo que ha llevado a la ciudadanía al dilema de no tener dónde enterrar los restos mortales de sus seres queridos.

La situación es de extrema gravedad, al grado que las familias que no tienen en propiedad una cripta, bóveda, osario o gaveta en alguno de los cementerios, se ven en la necesidad de rentar un espacio por tiempo máximo de cinco años en el panteón de Siglo XXI, y cumplido el tiempo, tendrán que exhumar los restos, encontrar dónde depositarlos y devolver lo prestado.

Cristian Acosta, subdirector de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Campeche, detalló que ya no hay espacios en los cementerios, “están saturados”, por lo que aceptó que es hora de analizar seriamente la opción de uno nuevo, para poder atender la demanda.

Reveló números: “En Santa Lucía hay tres mil 102 criptas, dos mil 992 bóvedas, mil 409 osarios y 116 gavetas, y todo está ocupado”. En San Román hay mil 862 bóvedas, 631 osarios y mil 384 criptas. En Samulá hay 804 criptas, 816 osarios, 891 bóvedas y 56 fosas simples, en tanto que en Siglo XXI son 265 osarios, mil 317 criptas y mil 700 fosas simples.

Opción: la cremación

En esos momentos difíciles, las familias se pueden acercar al Municipio, al Departamento de Panteones, y se le proporciona todo el asesoramiento, ya sea para adquirir el espacio de la fosa simple o para la renta con ciertas características, que puede ser de tres a cinco años, y ya después el ciudadano tendrá la obligación de exhumar el cuerpo para tener ya después un lugar donde depositarlo, que puede ser un osario, una iglesia o donde ciudadano considere.

La autoridad municipal confirmó que no hay ventas de espacios. No tenemos criptas, ni osarios, ni nada. El ciudadano no tiene la opción para hacerse de una propiedad de ese tipo.

Se supone que debe haber un proyecto para el próximo año para la creación de criptas y osarios, aunque este 2023 se ofertaron osarios en Siglo XXI, fueron 50, y en dos meses ya habían sido adquiridos.

En ese sentido, expuso que sí es necesario crear otro cementerio, pero es una opción que no le compete al Ayuntamiento. Son otras autoridades las que deben decidir, pero sí hace falta, claro que hace

La renta de un espacio cuesta mil 349 pesos. Es por tres años siempre y cuando el cuerpo no esté embalsamado, si lo está, es por cinco años. Eso es lo único que la Comuna puede ofertar.

Hay empresas que ofrecen muchas opciones, qué permiten cremar los restos óseos y hacer con las cenizas de los cuerpos de tus parientes, ciudadanos, amigos, lo que se dese. Es la opción más rápida pero más costosa.

Santa Lucía está en buen estado

Contrario a lo que pudiera pensarse, el cementerio de Santa Lucía se encuentra en mejores condiciones, a pesar de tener una gran concurrencia de campechanos.

La diferencia con el panteón de Santa Lucía es que no hay tanta vegetación, como en el de San Román, que son árboles muy grandes. Aquí la vegetación es casi nula, y eso ha permitido, aclaro que no soy ambientalista ni geólogo, la circulación del aire, además de que todos los días realizamos la limpieza y mantenimiento de los pasillos, que es la parte que nos corresponde como Municipio.

Míriam Tuz aseguró que “ahí los ciudadanos han respondido muy bien. No son tan viejas las tumbas, ni las criptas, ni los osarios, y hay un mantenimiento permanente de los ciudadanos, a diferencia de San Román, que son criptas muy antiguas, que inclusive ya nadie visita y se han ido, con el tiempo, desvaneciendo, y es por eso el daño a sus estructuras”.

El de Samulá es de construcción más reciente e igual de concurrido, junto con el de Siglo XXI. Los parientes le dan su mantenimiento, tanto a criptas y osarios, y lo que tenemos en esos panteones.

Y para aquellas familias de escasos recursos, la opción inmediata es el camposanto de Siglo XXI. Es el último panteón que construyó el Municipio y es la opción para el ciudadano que no tenga ni una propiedad, ni osario, ni cripta.

San Román, con paso restringido

Míriam Tuz, jefa del Departamento de Panteones de la Subdirección de Espacios Públicos, explicó que tienen bajo su cargo la administración de los cementerios de San Román, Santa Lucía, Siglo XXI y Samulá, y confirmó la falta de espacios.

El que tiene por ahora un poco de más capacidad es el del Siglo XXI. No está saturado, sí hay espacios, que son las fosas simples que se pueden dar en renta. Eso es lo que tenemos para ofrecer en la ciudad de Campeche.

Aclaró que cuando se habla de saturación es porque ya no hay espacios para expandir y hacer más grandes los camposantos. Las personas que tienen propiedades ahí adentro, sí las pueden usar, sin problema.

De las condiciones en que se encuentra, Cristian Acosta señaló que no son las mismas en cada uno. En San Román, como es el primer cementerio que tuvo la capital, ya tiene un desgaste natural en las estructuras.

Y confirmó lo que los reporteros ya habían constatado, que un área se encuentra en malas condiciones y que por lo mismo, está restringido el acceso a las personas, aunque no para los propietarios, a quienes se les pide dar mantenimiento a las criptas que poseen.

En la parte de atrás, inclusive, no estamos permitiendo el acceso al público ni al ciudadano, porque ya las estructuras están por caerse. Han crecido maleza, yerbas y raíces, por lo que personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y Protección Civil del Municipio están trabajando en esa parte, para ver cómo poder reestructurar sin afectar.

Por esas acciones, en tanto se concluye el estudio para resolver ese problema estructural, la Comuna de Campeche tiene prohibido el paso a la ciudadanía y el acceso a esa parte del panteón. Esa es la principal deficiencia que tiene ese cementerio.

Estamos a la espera del proyecto de restauración por parte de Protección Civil y el INAH, porque al final de cuentas el panteón es considerado un recito histórico. Entonces, no podemos intervenir de manera inmediata a resanar, porque tiene ciertas características.

Las averías fueron detectadas a mediados de julio del año en curso. Para evitar consecuencias en las criptas, es que se determinó prohibir el acceso a esa área, al que sólo pueden entrar los propietarios, siempre con el mayor cuidado posible. Tanto las criptas como todo lo que se encuentra en esa zona no han recibido ningún mantenimiento, afirmó el funcionario municipal.