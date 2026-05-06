ARREMETE SHEINBAUM CONTRA LA DERECHISTA ESPAÑOLA DÍAZ AYUSO POR SU VISITA A MÉXICO

-LE INVENTA POSTURAS CONTRA PROGRAMAS SOCIALES: ARTURO VILLEGAS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su inconformidad por la visita al país de Isabel Díaz Ayuso, luego de que la política española y presidenta de la Comunidad de Madrid sostuviera reuniones con integrantes de la oposición, y criticó posturas que, aseguró, buscan reivindicar figuras históricas como Hernán Cortés.

También señaló supuestas críticas de Ayuso hacia los programas sociales en México, sin embargo, simpatizantes y sectores afines a la política española sostienen que las declaraciones atribuidas a Díaz Ayuso no fueron expresadas de manera directa, y consideran que la molestia del oficialismo responde a la presencia de una figura de derecha que cuestiona modelos de gobierno de izquierda.

Al respecto, el analista político Arturo Villegas escribió en sus redes sociales: “La Presidenta critica que se reuniera con opositores, que quiera reivindicar a Hernán Cortés y hasta le inventa posturas contra los programas sociales, cosa que Isabel Díaz Ayuso jamás dijo. Lo que realmente les incomoda, es que una líder de derecha venga a México a exhibir cómo el socialismo destruye instituciones, divide sociedades y aumenta la criminalidad”.

Y remata: “Si al régimen le molestó tanto su visita, significa que ella es parte del camino a seguir. Ojalá venga más seguido”.