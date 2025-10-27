BAJO AMENAZA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CAMPECHE: IBERO909

Al subrayar que la democracia no se construye de un día para otro y que en México sigue siendo una obra en proceso, el sitio web de noticias y medios de comunicación Ibero909 advirtió mediante un video que uno de los pilares del país: la libertad de expresión, está bajo amenaza en Campeche.

Anunció que en el nuevo episodio de “Delirios crónicos; En el ojo del jaguar”, repasamos un caso reciente en el que esta censura toma forma de jaguar, es una historia de medios silenciados, juicios que buscan intimidar y periodistas que se niegan a callar, e invitó a no perdérselo en todas sus plataformas de podcasts, donde cada mes tiene nuevo episodio.

A su publicación, Ibero909 le agregó el siguiente texto: “En Campeche, la gobernadora Layda Sansores y el periodista Jorge González llevan meses en una disputa que involucra demandas penales, civiles, cuestiones alrededor de la libertad de expresión y una figura paternal compartida”.