OPINIÓN: FRÍVOLA

NO PASA NADA

Por: Jesús Solano Lira

Hasta dónde puede llegar la ausencia a la realidad de los funcionarios de Morena. Cuál es su pensamiento y en qué México viven. Seguramente en un México en el que no hay crisis política, económica ni social, ni con un grave problema de inseguridad. Su sello: la indolencia, indiferencia, ausencia y ahora, hasta la frivolidad.

Y la que se paso de frívola fue Laura Sansores San Román, hermana de la gobernadora Layda Sansores, ándele, la mandataria de Campeche que persigue, acosa y denuncia a periodistas críticos a su administración, durante su cuarto informe al frente del DIF estatal.

El pasado viernes, Laura Sansores, inicio su cuarto informe de labores con una caracterización, y cantó una versión adaptada de “Canta Corazón” de Alejandro Fernández. Vaya papelón.

Tras las críticas que recibió por convertir su informe en un espectáculo musical, Laura Sansores, justificó el evento, al señalar que fue parte, y no se ría, de “una experiencia distinta, un viaje sensorial para que, a través de los sentidos, percibamos la sinfonía permanente que muestra el alma de nuestro DIF”.

Lo que olvidó explicar la funcionaria estatal, fue el culto a la personalidad de su hermana, cuya figura resalto en su informe, al agradecer el apoyo de su hermana, la gobernadora de Campeche por “su inspiración”.

Es más, en maya refirió lo siguiente: “In kiik li’isik in wóol, mi hermana, me anima, mi hermana me alienta, mi hermana me apoya, mi hermana es mi inspiración. Eso significa esta frase maya que es bellísima. Te amo, Layda”, señaló la directora del DIF estatal.

Por cierto, Laura Sansores está en el ojo del huracán por los señalamientos de peculado que documentó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en su administración durante los ejercicios 2022 y 2023 que no ha aclarado.

Ya entrados en el tema, ahí le va. La hermana menor de la gobernadora de Campeche no sólo ha caído en la frivolidad y el cinismo, sino en irregularidades graves como entregar apoyos a personas ya fallecidas, inexistentes y a empresas fantasmas.

De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación se han detectado severas irregularidades en el DIF de Campeche, organismo que bajo la dirección de Laura Sansores, formalizó contratos por más de 13 millones de pesos con empresas presuntamente ilegales, además de que efectúo adjudicaciones sin fundamento ni justificación.

Pero como en la 4T No Pasa Nada, la gobernadora Layda Sansores San Román no ha hecho comentario alguno sobre las corruptelas de su hermana, total, todo queda en familia, y las necesidades de los campechanos pueden esperar, mientras quien se cree emperatriz de Campeche y su familia disfruten de sus ocurrencias y frivolidades. ¡ Ay de mi México, mágico y barroco!