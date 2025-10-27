ENREDES: AHORA LADRONES CAUSAN “APAGONES” EN CASAS PARA COMETER SUS FECHORÍAS

Al resaltar que hay que estar atentos, a través de sus redes sociales Aurora Sansores dio a conocer que esta madrugada, previos chiflidos y ruidos raros, en una casa de Fracciorama todo se apagó, ante lo cual la dueña, que veía tele, se asomó por la ventana y vio que sus vecinos sí tenían luz, luego escuchó pisadas a paso veloz en el techo y llamó a la policía, cuyos agentes encontraron el arillo del medidor eléctrico en el callejón, y revelaron que es una nueva modalidad para robar en casas.



El texto señala: “Hay que estar atentos. Anoche entre 3/3.30 am estaba viendo TV (bendito insomnio) y de repente se empezaron a escuchar afuera de la casa chiflidos seguidos de ruidos medio raros, le bajé el volumen a la tele y entonces empecé a escuchar golpes afuera y ruido raro, en seguida todo se apagó, y escuché a alguien correr por el techo de la casa. Cómo estaba despierta sólo tomé el celular y corrí a la cocina para asomarme por la ventanilla de la puerta a ver si era apagón general y no, vi que mis vecinos tenían luz entonces me asusté mucho y marqué a la policía. Me dijo la operadora que no saliera y que mandarían una unidad. Al llegar el policía le conté lo que pasaba y oh sorpresa, la rueda esa (no sé cómo se llama) del medidor estaba tirada en el callejón”.

Y continúa: “Me dijo el policía: ‘La arrancaron señora, alguien se quería meter a su casa’. Yo obviamente aterrada me asusté muchísimo y después de revisar que todo estaba en orden la policía como pudo lo instaló de nuevo y me dijo que ahorita anda eso muy ‘de moda’, te dejan sin luz y al salir a ver qué pasa te dan un golpe y se meten a tu casa a robar, o te jalan hacia adentro y pues sabe Dios qué pase, y que nadie se da cuenta porque es de noche y es normal que las casas estén a oscuras. Llamé hoy temprano a CFE a reportar lo del medidor ya que quedó sobre puesto, y la persona que me atendió me dijo lo mismo que el policía que es una manera muy común hoy en día de cometer actos delictivos por las noches”.

Les comparto esta información, dice por último, “porque mi hermano me dijo que lo hiciera público para si a alguno (a) de ustedes les pasa no abran la puerta y llamen a la policía. Pasé una noche terrible obviamente y claro ya no pude dormir. Gracias a Dios no pasó nada, sólo fue el susto ahora a extremar precauciones y estar atenta a todo. Cuídense mucho. Del muro de María Eugenia del Río”.