FISCAL CONFIRMA QUE EJECUCIÓN DE EMPLEADO DEL BAR “LA OFICINA” Y ATAQUE EN LA 20 DE NOVIEMBRE ESTÁN LIGADOS A NARCOMENUDEO

El fiscal general del Estado de Campeche, Jackson Villacís Rosado, confirmó que la ejecución del empleado del restaurante bar “La Oficina”, en la colonia San Rafael, así como el ataque a balazos registrado en un predio de la colonia 20 de Noviembre, están relacionados con la venta de drogas en la entidad.

El titular de la FGECAM señaló que los presuntos responsables ya fueron identificados y que se encuentran en proceso de obtener las órdenes de aprehensión para ejercer acción penal. Añadió que como parte de las investigaciones se cuenta con material videográfico y otros elementos que refuerzan las líneas de investigación sobre ambos hechos violentos.