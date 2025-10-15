RÍO PALIZADA ELEVA SU NIVEL, SE MANTIENE EN ALERTA POR LLUVIAS

El Río Palizada registró un leve incremento en su nivel durante las últimas 24 horas, de acuerdo con el más reciente reporte hidrometeorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La dependencia advirtió que, ante las lluvias previstas para la región, el cauce permanecerá bajo vigilancia preventiva.

El informe precisa que el nivel del río alcanzó los 5.02 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un aumento de 0.02 metros en comparación con el día anterior, cuando se encontraba en 5.00 metros. Aunque se mantiene por debajo de su Nivel de Agua Máximo Ordinario (NAMO), el ascenso confirma que continúa recibiendo escurrimientos en su cuenca.

El reporte también recuerda que el nivel más alto registrado en la historia del Río Palizada fue de 5.90 metros, el 18 de octubre de 2011, por lo que actualmente se encuentra 0.88 metros por debajo de ese máximo. Con las lluvias esperadas para las próximas horas, que podrían acumular entre 5.1 y 25 milímetros de precipitación, no se descarta que el nivel continúe en aumento.