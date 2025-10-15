LIBERAN A CIUDADANO PRESUNTAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD; HAY TRES DETENIDOS, ENTRE ELLOS UN TAXISTA

Escárcega.- Elementos de la Secretaría de Seguridad, a través del grupo de la Policía Estatal Preventiva, aseguraron este día a tres personas presuntamente involucradas en la privación de la libertad de un ciudadano identificado como Juan A. J. B., originario de Candelaria y residente en Campeche, quien fue liberado durante el operativo.

El rescate ocurrió alrededor del mediodía, cuando los uniformados mantenían un puesto de control sobre la carretera con rumbo a Champotón. Al revisar un taxi de la ciudad de San Francisco de Campeche, los agentes notaron que uno de los ocupantes forcejeaba con otro, lo que generó sospechas. Tras descender de la unidad, la persona señaló presuntamente que había sido privada de su libertad.

Ante la situación, se solicitó apoyo de la policía municipal y se procedió a asegurar a tres individuos que la víctima señaló como presuntos responsables. Los detenidos fueron trasladados a la Vicefiscalía General de Justicia para las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha informado si portaban armas ni desde cuándo podría haber sido privado de su libertad el ciudadano.