HOY INICIA TEMPORADA DE CAPTURA DE CAMARÓN EN CAMPECHE Y TABASCO

Hoy, miércoles 15 de octubre, a las 18:00 horas, comienza oficialmente la temporada de captura de camarón siete barbas en la franja costera que comprende los estados de Campeche y Tabasco. Los pescadores de la región ya tienen lista la flota y los últimos avituallamientos para salir a la mar.

Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Campeche, destacó que la expectativa entre los pescadores es positiva, confiando en que este año la talla del camarón sea buena gracias al tiempo adicional de veda que permitió su crecimiento. Señaló que en el primer viaje, un buen rendimiento podría alcanzar entre 10 y 12 toneladas de camarón.

El líder pesquero reconoció que los altos costos del diésel marino, actualmente a más de 25 pesos por litro, representan un reto para la rentabilidad de la flota. No obstante, confió en que esta temporada pueda ser más favorable y genere buenos resultados para la industria local.