CONFIRMA LA CNTE QUE ES PÉSIMO EL MOBILIARIO DE NUMEROSAS ESCUELAS Y DENUNCIA QUE LA SEDUC NO APOYA “POR FALTA DE DINERO Y DE EQUIPOS”

El representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Gustavo Uc Pérez, confirmó que numerosas escuelas del Estado enfrentan grave deterioro de su mobiliario escolar, sobre todo en las zonas rurales, donde aún son utilizadas mesas y sillas de madera en pésimas condiciones, y que denunció que de nada sirve pedir muebles nuevos a la Secretaría de Educación, a cargo de Víctor Sarmiento, porque la respuesta es que no hay dinero ni esos equipos escolares.

Uc Pérez explicó que la mayoría de las escuelas cuenta con sillas y mesas entregadas hace más de 5 ó 10 años, por lo cual en varias los pupitres están en malas condiciones y afectan el desarrollo de las actividades escolares.

Y se quejó: “El trámite para gestionar mobiliario nuevo es muy engorroso, y muchas veces acudimos a la Secretaría de Educación a hacer la solicitud pero la respuesta es que no hay recursos o no cuentan con los muebles necesarios”.

El representante de la CNTE señaló que, en algunos casos, hace como dos o tres años algunas escuelas recibieron sillas y mesas, pero los encargados denunciaron que eran de mala calidad, por lo cual no les duraron mucho y se fueron rompiendo.