CATEO EN PREDIO POR PRESUNTA VENTA DE DROGAS EN ESCÁRCEGA

Escárcega.- Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizan un cateo en la colonia Ricardo Flores Magón de Escárcega, en respuesta a denuncias sobre presunta comercialización de enervantes y la presencia constante de personas desconocidas en el predio.

Hasta el momento, no se ha informado del hallazgo de drogas o armas. Las indagatorias continúan y las calles que rodean el lugar permanecen resguardadas por la Guardia Nacional, mientras que soldados vigilan las aledañas.

Por indicaciones de seguridad, los vecinos no pueden entrar ni salir de sus viviendas hasta que concluya la diligencia ministerial.

