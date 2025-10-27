LAYDA SANSORES ACUSA Y CALLA A LA PRENSA; DENUNCIAN CENSURA Y PERSECUCIÓN EN CAMPECHE: IBERO 90.9

El episodio “En el ojo del jaguar”, del programa Delirios Crónicos de Ibero 90.9, narra la historia del enfrentamiento entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, y el periodista Jorge González Valdés, exdirector del periódico Tribuna. Según el relato, la mandataria habría emprendido una campaña política y judicial contra el medio, al que acusa de ataques misóginos, mientras que organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección a Periodistas consideran que se trata de un caso de censura que vulnera la libertad de expresión en el estado.

El podcast, conducido por Álvaro Céspedes y narrado por la periodista Paula Simón, recuerda que Tribuna fue fundado en 1975 por el padre de Sansores, el exgobernador Carlos Sansores Pérez, quien impulsó la carrera periodística de González. Décadas después, las críticas del periodista hacia la administración estatal derivaron en demandas por daño moral y violencia política de género, lo que provocó la suspensión de actividades del diario impreso en 2024. El episodio describe cómo las presiones económicas y judiciales llevaron al cierre del periódico, dejando a cientos de trabajadores sin empleo.

Entre los puntos más polémicos que se revelan está la orden judicial que prohíbe al periodista ejercer su labor durante dos años y que obliga al medio a enviar previamente sus publicaciones sobre la gobernadora a revisión de un tribunal. Para los periodistas afectados, esta medida representa un intento de silenciarlos; mientras que para Sansores, se trata de una defensa contra agresiones basadas en su condición de mujer. El caso simboliza el choque entre poder y prensa en Campeche. Organismos como Artículo 19 y el Comité para la Protección a Periodistas han calificado el caso como un grave precedente para la libertad de prensa.