SHEINBAUM DEBE RESPALDAR A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN AMENAZADA DE MUERTE POR PEDIR QUE INVESTIGUEN A ADÁN: MINUTO CRÍTICO
En una transmisión a través de sus redes sociales, el medio Minuto Crítico criticó que la vida de la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, corra peligro por pedir que Adán Augusto López Hernández sea investigado, lo que además del tufo de corrupción que se percibe, este caso evidencia fracturas en esa instancia y el costo de investigar a un senador por posibles irregularidades fiscales y patrimoniales.
Con cuatro años en el Sistema Penal Anticorrupción, Pérez Morales, en vez de respaldo institucional recibió obstáculos internos y amenazas, recriminó Minuto Crítico, y cuestionó: “¿Así se castiga a quien sí hace su chamba? Esto ya no es entre partidos, se trata de corrupción y de quienes sí hacen su trabajo y se atreven a señalarla.
Y aseveró: “No es normal ni menor que ella (Pérez Morales) señale un manto protector que viene desde Palenque. La Presidenta y todo México debemos ofrecerle nuestro respaldo, porque tuvo el valor de decirlo en voz alta”.