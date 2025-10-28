NOROÑA, DEJA DE SER PAYASO LLORÓN EN PALESTINA Y DESE UNA VUELTA POR SU PAÍS: FRANCISCO ZEA

A través de la cadena mexicana Imagen Televisión, el periodista Francisco Zea expuso que el senador “llorón” morenista Gerardo Fernández Noroña hizo una transmisión desde Palestina, y al mencionar las condiciones de pobreza y la situación de los niños en los campamentos rompió en llanto, lo que le generó críticas en redes sociales, y ante lo cual le exigió que deje de ser payaso y le preguntó si no le duele lo que ocurre en México, como las vidas perdidas con las recientes lluvias.

Francisco Zea manifestó que los cibernautas le recordaron al legislador que en México también hay miles de niños y personas sufriendo por la violencia y la pobreza, y dio paso al video, que calificó como “un acto histriónico de este viejo payaso”, tras lo cual soltó: “Y no le duele lo que pasa aquí en México, señor Noroña? 80 personas perdieron la vida nada más con las recientes lluvias. Así de llorón podría usted ir a Poza Rica y ver lo que pasó: niños también que no tienen derecho a nada. Está cabrón, como usted dice, muy cabrón”.

En el 2023, recordó, 31 mil mexicanos perdieron la vida por homicidio violento, ¿eso no le mueve una lagrimita quizá, tiene que irse hasta Ramalá para conmiserarse de las condiciones? “Dese una vuelta por su país”, invitó Zea a Noroña, a quien dijo que “se ha convertido en un izquierdista converso, en un payaso histriónico, de verdad, no sea payaso”.