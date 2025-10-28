MONREAL PIDE A DIPUTADOS DE MORENA QUE ASISTAN A TRABAJAR Y CUMPLAN CON SU RESPONSABILIDAD

En medio de los recientes escándalos en la Cámara de Diputados, donde legisladores fueron captados bailando con la Sonora Santanera, celebrando el cumpleaños de Marcelo Ebrard o jugando pádel durante sesiones virtuales, el senador Ricardo Monreal hizo un llamado a los diputados de Morena para que asuman con seriedad su labor legislativa. Recordó que ser representante popular “es un honor y un privilegio”, por lo que deben cumplir con su responsabilidad y comportamiento ético dentro del Congreso.

El legislador enfatizó la importancia de la asistencia y participación activa en comisiones y en el Pleno, al recordar que en su primera experiencia como diputado federal, en 1988, luchó intensamente por representar a la nación. “No somos nosotros, nos debemos a la población”, expresó, exhortando a los miembros de su movimiento a trabajar con eficacia, lealtad y compromiso hacia los ciudadanos.

Monreal también llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y a avanzar en la construcción de un nuevo sistema jurídico que garantice justicia y protección para todos los mexicanos. “Cumplamos con México y apoyemos a México”, afirmó, en un mensaje que busca recuperar la disciplina y la ética dentro del grupo parlamentario de Morena tras los recientes cuestionamientos públicos.