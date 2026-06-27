CAMPECHE: REELIGEN A HÉCTOR CÁMARA EN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES

Tras los informes de actividades y de Tesorería correspondientes a la Mesa Directiva 2023–2025 durante su Asamblea General Ordinaria, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Campeche reeligió como su presidente a Héctor Eduardo Cámara Mijangos, para el periodo 2026-2028.

Durante la sesión, realizada en uno de los hoteles que forman parte de la asociación, también fue electa la nueva Mesa Directiva, que quedó integrada Daniela Castro como secretaria, César Abraham Aba Xequé en Tesorería, y Verónica Selem Trueba, Ilse Liani González Zaldívar y Emilse Beatriz García Crisanty, como primera, segunda y tercera vocales.

La mesa directiva agradeció a todos los hoteleros asociados por su participación, compromiso y colaboración en los trabajos de la Asociación, y resaltó que su esfuerzo fortalece al sector.