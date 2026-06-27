CAMPECHE: PRESENTA EL IEEC URNA ELECTRÓNICA PARA VOTACIÓN DE ESTE 5 DE JULIO

Al ser el próximo domingo 5 de julio la Jornada de Presupuesto Participativo, el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) presentó el dispositivo electrónico que usará para este ejercicio cívico, que en el caso del Municipio de Campeche someterá a votación 12 proyectos distribuidos en los 7 distritos.

Los consejeros Rocío Palma Ruiz y Jorge Gasca Santos explicaron que sólo 8 municipios accedieron a formar parte de este ejercicio, que contempla 461 secciones electorales, 590 mil 586 ciudadanos en la lista nominal y 23 mesas receptoras de votación que contarán cada una con una urna electrónica.

Hubo muestra del funcionamiento de la urna electrónica, que básicamente registra de manera digital el voto ciudadano y luego emite comprobante de votación para colocarlo en la urna física.

Los consejeros electorales destacaron que estos mecanismos de participación ciudadana buscan servir como medio para que los ciudadanos hagan valer su opinión, por cualquiera de los 40 proyectos presentados por las autoridades municipales.

En esta presentación del mecanismo de votación se destacó que las actividades serán vigiladas por el Consejo Consultivo Estatal, y que además de Campeche, habrá jornadas en Carmen, Champotón, Hecelchakán, Palizada, Escárcega, Candelaria y Seybaplaya.