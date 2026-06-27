CAMPECHE: DIPUTADO INFANTIL PROPONE ENSEÑAR LENGUA MAYA EN PRIMARIA E INCORPORARLA EN ESPACIOS COTIDIANOS COMO LAS REDES SOCIALES

“LA DISCRIMINACIÓN HA JUGADO UN PAPEL CRUCIAL PARA ‘APAGARLA’, PERO EL SILENCIO MATA LA CULTURA”

Orlando Emmanuel Ojeda Arana, originario del Municipio de Escárcega y participante en la XXIV Legislatura Infantil de Campeche, presentó ante el pleno del Congreso una propuesta para fomentar la enseñanza de la lengua maya en las escuelas primarias, como parte fundamental de la identidad cultural de la entidad.

Intercalando frases en español y en maya, Ojeda Arana señaló que la discriminación ha jugado un papel crucial en el abandono del maya, orillando a los padres a dejar de fomentar su enseñanza para evitar que sus hijos sean víctimas de burlas. “El silencio mata la cultura”, sentenció.

La propuesta incluye no sólo la enseñanza del maya como materia curricular, no como relleno, sino también su incorporación en espacios cotidianos como redes sociales, música, películas y ciencia. “Inundemos todo de lengua maya”, expresó.

Ojeda Arana expresó en maya que antes de que aparecieran los primeros amaneceres y se escucharan los primeros silbidos del viento, el sureste mexicano ya tenía su propia voz: el maya, e hizo un llamado a rescatar lo que describió como la esencia y el alma de esta región, una lengua que con el paso de los años lamentablemente se ha ido apagando, “y si cerramos esa ventana, cerramos paso a nuestros orígenes”.