CAMPECHE: LA COMUNA MEJORA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS, ADULTOS Y ABUELITOS CON LA ENTREGA DE APARATOS AUDITIVOS

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre dio a conocer que a través del DIF Municipal Campeche entregó aparatos auditivos a 50 beneficiarios, entre niños, adultos y abuelitos, quienes ahora tendrán una mejor calidad de vida.

Calificó la jornada de trabajo como un día muy bueno, y mandó felicitaciones y bendiciones a todas y todos los que recibieron el apoyo. “Disfruten de los hermosos sonidos de la vida”, agregó.