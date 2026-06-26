EL DIARIO DE LA TÍA: 26 DE JUNIO DE 2026

Nosotros esperábamos que ella recogiera, pero la basura social que tanto daño nos hace, los delincuentes, los rateros, extorsionadores, sicarios, violadores, etcétera, no que limpiara predios baldíos…

LA “BARREDORA”

–“¿Qué interpretación le dan –cuestionó intrigado e bolero don Memín—a esa serie de fotografías y videos que difundieron los asesores de imagen de la Comandanta Guanajuatense donde se le observa barriendo y limpiando un célebre predio baldío de la zona de Fovissste Belén? ¿Le creemos que está de verdad interesada en mejorar la imagen pública de la ciudad?”

–“Bueno compadrito, yo creo que a ti el calor ya te derritió las últimas neuronas que te quedaban porque últimamente te noto muy extraviado. ¿Acaso no te das cuenta de que la Máschueca es la nueva súper heroína de la ciudad? Si necesitas que te recojan tus escombros, allá está ella y sus muchachos foráneos. Si hay zonas inundadas en la capital u otra comunidad, de inmediato aparece ella con despensas y ayuda para los damnificados. ¡Está al pendiente de las necesidades del pueblo!” exclamó.

–“Yo creo que quien ya perdió sus neuronas es usted querida comadrita le respondió ofendido el rechoncho aseador de calzado. Ella es villana y no heroína, a menos que esté usted hablando de esa sustancia que vuelve locos a quienes la consumen. Yo simplemente creo que esa señora está en campaña, y como no da resultados en seguridad, que es su obligación, ahora se dedica a recoger basura y escombros, que es más fácil”.

–“Una ocurrencia más de la Máschueca y sus asesores, respondió convencido el poeta Casimiro. Nosotros esperábamos que ella recogiera pero la basura social que tanto daño nos hace, los delincuentes, los rateros, extorsionadores, sicarios, violadores, etcétera. Eso de disfrazarse de empleada de aseo urbano para tomarse la foto y simular que trabaja, es de jardín de niños, porque nadie le cree sus ocurrencias” subrayó.

–“La gente ya no se deja engañar tan fácilmente, coincidió el viejo Julián. Y de entre tantos comentarios ciudadanos a la publicación que se hizo para favorecer a la funcionaria, la mayoría de las cuales eran de repudio en su contra, me llamó la atención uno, que titulpó la foto: “La Barredora”, no solo porque la señora, efectivamente estaba barriendo y recogiendo basura, sino por los presuntos nexos que le achacan con ese cártel que aún opera en el sureste”.

–Lo que debería barrer esa señora, despotricó doña Chela, es su hipocresía, sus mentiras, su ineptitud, su incompetencia y su prepotencia. Tal vez si todo eso lo arroja al cesto de la basura, y asume una conducta diferente, creeríamos en sus buenas intenciones, pero no, es un engaño más para simular que trabaja por el pueblo”.

–“Lo que también debería echar a la basura son sus prepotentes retenes en donde solo perjudican a los ciudadanos, y afectan los intereses de los más jodidos. Se la pasan quitando las motocicletas de repartidores de comida, de mecánicos, de estudiantes o de amas de casa que utilizan esos vehículos para ganarse el sustento diario. Es una señora sin corazón, y sus elementos son solo esclavos que acatan ciegamente sus órdenes. Esto y los demás abusos que ha cometido, jamás se lo perdonará el pueblo” exclamó don Memín.