LA SOCIEDAD CIVIL YA TIENE PARTIDO CON SOMOS MÉXICO: RÓGER CORNELIO

En sus redes sociales, el periodista independiente y consejero nacional Róger Cornelio Sosa celebró que tras 4 años de organización ciudadana el Frente Cívico Nacional sea ahora el partido Somos México.

Y rememoró: “Los comicios de junio de 2021 marcaron un cambio en el panorama político de Campeche, al imponerse Morena, junto con PT y Partido Verde, sobre PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, impulsados por el efecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este contexto surgió el Frente Cívico Nacional (FCN), Capítulo Campeche, fundado el 30 de junio de 2022, cuando René Arce tomó protesta a la coordinación estatal encabezada por María Eugenia del Río (Maruja), en acto celebrado en un hotel con la asistencia de unas 40 personas provenientes de Campeche, Carmen, Hopelchén y Champotón”.

Tras su conformación, continuó, el FCN inició reuniones semanales con ciudadanos como Javier Aguilar Cu, Juan Francisco Portela Rodríguez, Alba Isela Campos, Román González Aguirre, Luis Felipe Calderón Chi, Carlos Ríos y Laura García.

El 22 de septiembre de 2022, una delegación de 11 campechanos, integrada por Adelayda Barrera, Concepción Matú Chiquini, Sergio Leal Gómez y otros integrantes, viajó a la Ciudad de México para formalizar el movimiento y preparar la movilización nacional en defensa del INE, convocada para el 13 de noviembre de 2022, bajo el lema “El INE no se toca”, recordó.

Mientras la 4T ya provocaba hartazgo, la primera marcha del FCN en Campeche se realizó el 13 de noviembre de 2022, cuando unas 500 personas caminaron del parque San Martín a la sede del INE en Plaza del Mar, recorriendo aproximadamente 450 metros. Participaron como oradores Francisco Portela Rodríguez, Enrique Cruz Carranza y Maruja del Río, además del panista Rodolfo Ceballos Esponda, quien se sumó al movimiento junto con simpatizantes de distintos partidos.

Fue la primera de 7 marchas organizadas en 2 años por el FCN en Campeche, y ¿quién iba a pensar que 4 años después estaríamos esta última semana de junio de 2026, festejando la conversión del FCN a Somos MX? Sí. La sociedad civil ya tiene partido.