“¿QUÉ LE PASA, PRESIDENTA?”, CUESTIONA ALFREDO FIGUEROA AL ADVERTIR UN NEGACIONISMO DESDE EL PODER

En entrevista con Carmen Aristegui, Alfredo Figueroa acusó a la presidenta de la República de sostener un negacionismo que recuerda a quienes rechazan las vacunas porque desconocen la realidad. Señaló que el discurso oficial se ha alejado del país que enfrenta asesinatos diarios, como el del presidente municipal que fue atacado después de pedir apoyo, o el de la síndica de Palizada. Criticó que la mandataria afirme que “todo el mundo está feliz” y que la nación que la celebra en las calles representa al “verdadero México”, cuando, dijo, la violencia y la confrontación política muestran lo contrario. Cuestionó directamente: “¿qué le pasa, presidenta?”, al advertir que desde el máximo poder no puede construirse un mensaje triunfalista en medio de esta crisis.

Figueroa acusó además que el gobierno ha dejado de ser un movimiento ciudadano y actúa como un aparato de Estado que moviliza recursos públicos para llenar plazas y neutralizar voces críticas. Afirmó que la intolerancia crece, con jóvenes y usuarios de redes perseguidos por opinar distinto, mientras el oficialismo rechaza cualquier postura de oposición, provenga de la ciudadanía, la academia o el periodismo. Llamó a recuperar una visión de Estado basada en el reconocimiento de la realidad y de la pluralidad social. Tras insistir en su cuestionamiento central —“¿qué le pasa, presidenta?”— advirtió que la mandataria debe mirarse al espejo y asumir la gravedad del momento.