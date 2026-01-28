SECRETARIA DE TURISMO DE CHIAPAS SE QUEDA EN ESPAÑA Y PIERDE LA CHAMBA

La Secretaría de Turismo de Chiapas confirmó el relevo en su titularidad tras la polémica generada por la prolongada estancia de Maru Culebro Pérez en Madrid, España, durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, situación que provocó fuertes cuestionamientos públicos.

Ante este escenario, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, nombró a Segundo Guillén Gordillo como nuevo titular de la dependencia, decisión que derivó en la salida de la exfuncionaria. Las críticas se enfocaron en el uso de recursos públicos, los días de comisión y la falta de información clara sobre las actividades realizadas después de concluida la agenda oficial del evento.

Durante el anuncio del nuevo nombramiento, el Ejecutivo estatal subrayó la importancia de reforzar la transparencia, la disciplina institucional y el compromiso con una promoción turística responsable, luego de un episodio que generó inconformidad y debate en la opinión pública.