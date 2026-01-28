OBREROS INICIAN 2026 SIN EMPLEO NI OBRAS POR FALTA DE INVERSIÓN PUBLICA Y PRIVADA

La falta de obra pública y la escasa inversión privada mantienen en una situación crítica a los trabajadores de la construcción en Ciudad del Carmen al cierre del primer mes de 2026, advirtió Pablo Guillermo Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Terraceros, Constructores y Conexos de la República Mexicana, sede Carmen. Señaló que el inicio del año resultó especialmente complicado ante la ausencia de proyectos relevantes, lo que limita de forma severa las oportunidades laborales en la cabecera municipal.

El dirigente explicó que el sindicato agrupa actualmente a alrededor de 20 trabajadores activos, cifra que varía conforme llegan personas de comunidades como Atasta y Puerto Rico, así como de otros puntos, en busca de alguna oportunidad, aunque sea temporal. Ante la falta de contratos y obras, muchos obreros se ven obligados a migrar a otros municipios o recurrir a actividades informales como trabajos domésticos, recolección de materiales reciclables o pequeñas reparaciones para obtener ingresos.

Morales indicó que incluso en las pocas obras privadas o remodelaciones en curso, los salarios han sufrido una reducción significativa, al pasar de ingresos diarios de entre 700 y 800 pesos a pagos de 500 o 600 pesos. Subrayó que esta situación impacta directamente a trabajadores con responsabilidades familiares y gastos médicos, quienes aceptan condiciones por debajo de lo habitual para no quedarse sin sustento, y advirtió que el inicio de 2026 luce más complicado que 2025, por lo que llamó a autoridades y empresarios a impulsar proyectos que reactiven el empleo.