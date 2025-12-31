NI EN DICIEMBRE REPUNTÓ LA VENTA DE PIÑATAS, LAMENTAN; “DE 140 PIEZAS SÓLO HE VENDIDO 30, 10 DE ELLAS EN NOCHEBUENA”

Carlos Manuel Cruz Florentino, artesano con 20 años dedicados a la elaboración y venta de piñatas, señaló que el 2025 fue un año complicado para el sector, con ventas considerablemente bajas durante la temporada decembrina.

Precisó que este año confeccionó alrededor de 140 piñatas, pero sólo ha vendido cerca de 30, y el pasado 24 de diciembre, uno de los días clave, apenas comercializó 10 piezas, situación que atribuye a que las fechas cayeron entre semana y fuera de quincena.

La baja demanda lo obligó a bajar precios de manera drástica, pasando de 150 a 100 pesos por piñata, para recuperar al menos los gastos de producción y evitar pérdida total, ya que el producto no vendido se deteriora con el tiempo.

Cruz Florentino destacó que pese a tener una discapacidad, esta actividad representa una de sus principales fuentes de ingreso en diciembre, la cual complementa con la elaboración de roscas de Reyes, sin embargo, reconoció que gran parte de su inversión quedó estancada debido a la falta de ventas, reflejo del difícil panorama económico que enfrentan los pequeños comerciantes.