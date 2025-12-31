AUMENTA LA VENTA DE ARTÍCULOS ESOTÉRICOS PARA RITUALES RELACIONADOS CON EL TRABAJO, LA SALUD Y EL DINERO, REVELAN

Carmen.- Roxana Navarro Correo, comerciante y propietaria de un negocio de esoterismo ubicado en el pasillo número 4 del Mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA), señaló que la temporada de cierre de año representa uno de los periodos más importantes para su actividad, debido a la alta demanda de rituales y artículos para despedir el año viejo y recibir el 2026.

Explicó que entre los productos más solicitados están las veladoras, las canastas de 12 velas —una por cada mes del año—, las semillas de la abundancia, los inciensos, los polvos dorados y plateados, las monedas chinas y los artículos relacionados con el calendario chino, como figuras del caballo de fuego, símbolo del 2026.

También destacó el uso de hierbas como ruda, romero, albahaca y palo santo, además de líquidos preparados para limpias, prosperidad, dinero, trabajo, salud y amor.

Navarro Correo indicó que pese a la complicada situación económica que prevalece, las personas continúan acudiendo a adquirir al menos un artículo para realizar algún ritual, incluso con presupuestos modestos, pues con 50 pesos pueden adquirir una veladora y semillas para “intencionar” el inicio de año, por lo cual el acceso a estos rituales es variado y acorde a las posibilidades de cada cliente.

Comentó que durante 2025 los rituales más solicitados estuvieron relacionados con el trabajo y la estabilidad laboral, ante los “recortes” de personal y la incertidumbre económica, y para el 2026 prevé que la mayor demanda continúe enfocada en la prosperidad y, principalmente, en la salud, que considera una de las principales preocupaciones de la población.

La comerciante afirmó que diciembre es temporada alta para el esoterismo, pues en fechas clave como el 24 y 31 de diciembre las ventas pueden alcanzar el 100 por ciento.