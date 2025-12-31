SAQUEN UVAS, SIDRA… ¡Y CHAMARRA! PARA DESPEDIR AL 2025 Y RECIBIR AL 2026, PORQUE HABRÁ HELADEZ

Por: Meteorología Yucatán.

La presencia de una masa de aire ártico que acompaña al frente frío número 25, conocido como “Koopté”, nos regalará un ambiente muy fresco, de heladez, para decir adiós al 2025 y recibir al 2026, reportó Meteorología Yucatán, y pronosticó para Campeche viento y frescura, pues la probabilidad de lluvia es bajita (sólo en un 10% del Estado con chubascos moderados), aunque sí se sentirá el cambio de temperatura: las máximas llegarán a entre 23 y 27 grados centígrados pero las mínimas descenderán a un rango de 12 a 20 grados, por lo tanto, será ¡una noche fresca garantizada!

Meteorología Yucatán dijo que espera que los vientos del norte soplen con energía de 30 a 40 km/h, e incluso podrían sorprender con rachas superiores a los 50 km/h, por lo cual se sentirá un poco más de frío del que marcan los termómetros.

Para Yucatán, dijo que el ambiente de heladez será el protagonista, pues las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 12 y 18 grados, ideal para el chocolate caliente, mientras por la tarde subirán de 23 a 27. Existe un 50% de probabilidad de que caigan algunas lluvias ligeras y aisladas.

En Quintana Roo se prevé cierre de año refrescante por el efecto del “norte”, que generará lluvias ligeras aisladas en la mitad del territorio, mientras el termómetro marcará máximas agradables de 23 a 27 grados, y por la noche y madrugada refrescará con mínimas de 13 a 20, y en Tabasco, “Koopté” dejará más humedad, ya que se esperan lluvias fuertes dispersas en gran parte de la entidad (60%). Será el Estado más fresco durante el día, con máximas de apenas 20 a 25 grados y mínimas de 15 a 20.

La masa de aire frío mantendrá las noches y mañanas con heladez durante lo que resta de la semana.